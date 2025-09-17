Gaza migliaia di israeliani in protesta contro Netanyahu davanti a sua residenza a Gerusalemme Egitto | Non tollereremo altra Nakba

Migliaia di persone si sono dirette martedì notte verso la residenza di Benjamin Netanyahu a Gerusalemme per protestare contro le scelte del governo nella gestione della guerra e, soprattutto, per chiedere misure immediate volte al rilascio degli ostaggi. Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza migliaia di israeliani in protesta contro netanyahu davanti a sua residenza a gerusalemme egitto non tollereremo altra nakba

Gaza, migliaia di israeliani in protesta contro Netanyahu davanti a sua residenza a Gerusalemme, Egitto: "Non tollereremo altra Nakba"

