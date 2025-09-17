Gaza migliaia di israeliani in protesta contro Netanyahu davanti a sua residenza a Gerusalemme Egitto | Non tollereremo altra Nakba
Migliaia di persone si sono dirette martedì notte verso la residenza di Benjamin Netanyahu a Gerusalemme per protestare contro le scelte del governo nella gestione della guerra e, soprattutto, per chiedere misure immediate volte al rilascio degli ostaggi. Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza
Gaza, 'le Idf distruggono decine di migliaia di aiuti scaduti'
Yemen, migliaia in piazza per mostrare solidarietà a Gaza
L'esodo dei #palestinesi, in migliaia fuggono da #Gaza dopo l'assalto di terra delle truppe israeliane. L' #Idf: 400mila persone hanno lasciato Gaza City. Ma oltre un milione di palestinesi restano nel nord della Striscia e rifiutano lo sfollamento forzato - #Israele - X Vai su X
Tg1. . Migliaia di palestinesi in fuga da #Gaza verso sud per sfuggire alla distruzione. Una commissione d’inchiesta #ONU parla di “genocidio” nella Striscia. #Tg1 Marco Bariletti - facebook.com Vai su Facebook
