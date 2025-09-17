Gaza Meloni | non condividiamo invasione reazione sproporzionata
Roma, 17 set. (askanews) - "L'Italia usa la sua credibilità in questa fase storica così complessa per parlare di pace, dalla guerra in Ucraina alla terribile crisi in Medio Oriente, scatenata da Hamas" ma che ha visto una "reazione decisamente sproporzionata di Israele, che ha causato un numero vittime inaccettabile che non può che peggiorare con l'invasione di Gaza City che l'Italia non può condividere". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Ancona per una iniziativa a sostegno di Francesco Acquaroli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
