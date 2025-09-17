Gaza Medici senza frontiere | Ucciso nostro operatore Il ministro israeliano Smotrich | La Striscia? Una miniera d' oro immobiliare

Le notizie di mercoledì 17 settembre sul conflitto in Medio Oriente. Netanyahu: «Trump mi ha invitato alla Casa Bianca». L'Onu: è genocidio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

In questa notizia si parla di: gaza - medici

28 agosto, oggi medici in digiuno per Gaza: aderisce anche l’Ordine di Firenze

Guerra a Gaza, l’allarme dei medici: «Manca il latte artificiale»

Gaza, Meloni chiama Netanyahu e rinnova l’appello per un cessate il fuoco. L’allarme dei medici: «Manca il latte artificiale per i neonati»

Almeno 106 persone sono state uccise oggi nei raid israeliani a Gaza: lo riferiscono fonti mediche a Al Jazeera. Almeno 91 delle persone uccise negli attacchi israeliani di oggi hanno perso la vita a Gaza City, hanno affermato i medici. «Tanti non hanno dove - facebook.com Vai su Facebook

'Digiuno per Gaza', l'appello dei medici all'ospedale di Ancona. "Il governo sospenda gli accordi" #ANSA - X Vai su X

Porpiglia (Msf): ‘’Ecco cosa non vi hanno detto dell’invasione finale a Gaza City; Stefano Di Carlo, Medici senza Frontiere: A Gaza situazione critica e catastrofica; Assedio a Gaza City, Msf: “Raid a ogni ora. Speriamo che il mondo si svegli e fermi questa barbarie”.

La Norvegia devolverà l’incasso del match contro Israele a Medici Senza Frontiere per Gaza - Israele, match di qualificazione ai Mondiali 2026: incassi devoluti a Medici Senza Frontiere per Gaza, con già donazioni aggiuntive. Riporta blitzquotidiano.it

Gettone di presenza a Medici senza Frontiere, il gesto di 25 consiglieri: “2.800 euro per Gaza” - Il gettone di presenza di 25 consiglieri comunali devoluto all’ONG Medici senza Frontiere per aiutare la sua azione nei presidi sanitari della striscia di Gaza. Scrive siracusaoggi.it