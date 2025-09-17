Gaza Medici senza frontiere | Ucciso nostro operatore Il ministro israeliano Smotrich | La Striscia? Una miniera d' oro immobiliare

Xml2.corriere.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie di mercoledì 17 settembre sul conflitto in Medio Oriente. Netanyahu: «Trump mi ha invitato alla Casa Bianca». L'Onu: è genocidio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

gaza medici senza frontiere ucciso nostro operatore il ministro israeliano smotrich la striscia una miniera d oro immobiliare

© Xml2.corriere.it - Gaza, Medici senza frontiere: «Ucciso nostro operatore». Il ministro israeliano Smotrich: "La Striscia? Una miniera d'oro immobiliare"

In questa notizia si parla di: gaza - medici

28 agosto, oggi medici in digiuno per Gaza: aderisce anche l’Ordine di Firenze

Guerra a Gaza, l’allarme dei medici: «Manca il latte artificiale»

Gaza, Meloni chiama Netanyahu e rinnova l’appello per un cessate il fuoco. L’allarme dei medici: «Manca il latte artificiale per i neonati»

Porpiglia (Msf): ‘’Ecco cosa non vi hanno detto dell’invasione finale a Gaza City; Stefano Di Carlo, Medici senza Frontiere: A Gaza situazione critica e catastrofica; Assedio a Gaza City, Msf: “Raid a ogni ora. Speriamo che il mondo si svegli e fermi questa barbarie”.

gaza medici senza frontiereLa Norvegia devolverà l’incasso del match contro Israele a Medici Senza Frontiere per Gaza - Israele, match di qualificazione ai Mondiali 2026: incassi devoluti a Medici Senza Frontiere per Gaza, con già donazioni aggiuntive. Riporta blitzquotidiano.it

gaza medici senza frontiereGettone di presenza a Medici senza Frontiere, il gesto di 25 consiglieri: “2.800 euro per Gaza” - Il gettone di presenza di 25 consiglieri comunali devoluto all’ONG Medici senza Frontiere per aiutare la sua azione nei presidi sanitari della striscia di Gaza. Scrive siracusaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Medici Senza Frontiere