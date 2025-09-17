Gaza lite Luttwak-Di Battista Vai a combattere in Ucraina Il problema siete voi trombettieri Su La7
Durissimo scontro a Dimartedì (La7) tra Alessandro Di Battista ed Edward Luttwak sull’ offensiva israeliana di terra contro Gaza City. Il politologo americano paragona l’azione di Israele a quello degli alleati Usa durante la Seconda Guerra Mondiale: “Lo scopo israeliano è lo stesso obiettivo che avevano gli alleati quando sono entrati in Germania e a Berlino. Hanno bombardato la Germania fino al 6 maggio 1945, due giorni prima che i tedeschi si sono arresi. Quando Hamas si arrende, tutto finisce “. Di Battista smentisce: “Di fatto, nasceranno nuove organizzazioni che verranno chiaramente definite terroristiche, posto che per me oggi la peggiore organizzazione terroristica al mondo è l’esercito israeliano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
