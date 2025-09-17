Le notizie di mercoledì 17 settembre sul conflitto in Medio Oriente. Netanyahu: «Trump mi ha invitato alla Casa Bianca». L'Onu: è genocidio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Pizzaballa senza parole su Gaza: “Violenza, povertà, fame, la gente è allo stremo”

Gaza, 10 bimbi morti in un raid: cresce la tensione dopo le parole di Netanyahu negli Usa

“A Gaza situazione umanitaria moralmente inaccettabile”: le parole del cardinale Pizzaballa – Video

Sembra di essere alla soluzione finale. Solo le parole di Ivan Grozny, amico e giornalista, che è a bordo della Global Sumud Flottilla. Parole gravissime, che raccontano che il massacro in corso a Gaza è sempre più grave. Gli abbiamo chiesto di inviarci alcuni - facebook.com Vai su Facebook

'Gaza sta bruciando'. Queste sono le parole che il ministro della difesa Israel Katz ha utilizzato per rivendicare l'inizio della cosiddetta offensiva di terra su Gaza City, vuol dire l'occupazione della principale città della Striscia di Gaza e il suo assedio totale. Il pu - X Vai su X

Il piano shock di Smotrich: “Se Hamas non cede, annettiamo Gaza”; Tank israeliani entrano a Gaza City. Smotrich: Chi non evacua Gaza City muoia o si arrenda - Gantz propone a Lapid e Liberman governo unitario; Carri armati israeliani entrano nei sobborghi di Gaza City: Morite o arrendetevi.

Gaza, a Smotrich non basta occupare la Striscia: “Piano non sionista, bisogna controllarla militarmente. E cancellare lo Stato palestinese” - Venerdì notte, dopo oltre dieci ore di riunione, ha votato contro il piano di Benjamin Netanyahu per allargare le operazioni terrestri nella Striscia di Gaza. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Media, tank israeliani in sobborgo Gaza City. Smotrich: «Chi non lascia Gaza City muoia o si arrenda» - n un recente incontro, il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir si è scontrato con i ministri di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, affermando che le Idf non sono sicure di ... ilsole24ore.com scrive