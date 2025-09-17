Gaza le notizie del giorno del 17 settembre – la diretta
Le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno annunciato l’apertura di una seconda via di evacuazione da Gaza City, lungo Sala-al-Din Street, attiva da mezzogiorno di oggi fino a mezzogiorno di venerdì, per consentire ai civili di lasciare la città mentre l’esercito avanza. Secondo le stime delle IDF, circa 400.000 palestinesi hanno già evacuato Gaza City, su una popolazione iniziale di circa 1 milione, con decine di migliaia di persone in fuga ogni giorno. Intanto, continuano i bombardamenti israeliani: fonti mediche e media locali riferiscono di almeno 17 palestinesi uccisi dall’alba, di cui sette a Gaza City. 🔗 Leggi su Lapresse.it
