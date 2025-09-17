Gaza la denuncia di Papa Leone XIV | Palestinesi costretti a lasciare la propria terra condizioni inaccettabili
Un clima di preghiera e riflessione ha accompagnato oggi l ’udienza generale in piazza San Pietro, dove Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, ha rivolto parole di profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza. La città, devastata dai conflitti, continua a vivere in condizioni estremamente precarie, con migliaia di persone costrette a spostarsi forzatamente dalle proprie terre. Il Pontefice ha ribadito l’urgenza di un cessate-il-fuoco e di una soluzione diplomatica negoziata, sottolineando il rispetto della dignità inviolabile di ogni essere umano. Leggi anche: “Cacciato”. Papa Leone, la decisione durissima è arrivata proprio ora Il Papa ha fatto appello al senso di responsabilità collettiva, ricordando che davanti al Signore Onnipotente, che ha comandato “non ucciderai”, ogni persona merita protezione e tutela. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: gaza - denuncia
Gaza, ancora spari sulla folla: 22 morti. L’Idf ammette il «grilletto facile» dopo la denuncia di Haaretz. Netanyahu pronto a volare da Trump
«Volvo e BNP Paribas guadagnano dal genocidio a Gaza», la denuncia di Francesca Albanese sulle partnership delle aziende con Israele
Anche la Germania contro Bob Vylan, esclusi da festival tedesco dopo denuncia genocidio a Gaza e “morte all’Idf” sul palco del West Holts
Enzo Iacchetti denuncia il genocidio a Gaza: “Str**, ti prendo a pugni”, e minaccia di lasciare #EsemprecartaBianca - X Vai su X
Un atto di denuncia verso le istituzioni italiane e sarde, accusate di silenzio o di immobilismo di fronte a quello che sta accadendo a Gaza - facebook.com Vai su Facebook
L’onomastico del Papa. «Gaza, situazione inaccettabile. Sorga un'alba di pace»; Denuncia e dialogo: Leone XIV ha lanciato un'offensiva di pace su Gaza; Papa Leone denuncia l’attacco Usa all’Iran e il dramma di Gaza.
Gaza, la denuncia di Papa Leone XIV: “Palestinesi costretti a lasciare la propria terra, condizioni inaccettabili” - Un clima di preghiera e riflessione ha accompagnato oggi l’udienza generale in piazza San Pietro, dove Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, ... thesocialpost.it scrive
Gaza, il Papa: “Gente costretta a vivere in condizioni inaccettabili”. Israeliani protestano contro Netanyahu - Dall’alba, secondo fonti mediche citate da Al Jazeera, almeno 33 persone hanno perso la vita ... Come scrive pupia.tv