Un clima di preghiera e riflessione ha accompagnato oggi l ’udienza generale in piazza San Pietro, dove Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, ha rivolto parole di profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza. La città, devastata dai conflitti, continua a vivere in condizioni estremamente precarie, con migliaia di persone costrette a spostarsi forzatamente dalle proprie terre. Il Pontefice ha ribadito l’urgenza di un cessate-il-fuoco e di una soluzione diplomatica negoziata, sottolineando il rispetto della dignità inviolabile di ogni essere umano. Leggi anche: “Cacciato”. Papa Leone, la decisione durissima è arrivata proprio ora Il Papa ha fatto appello al senso di responsabilità collettiva, ricordando che davanti al Signore Onnipotente, che ha comandato “non ucciderai”, ogni persona merita protezione e tutela. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gaza, la denuncia di Papa Leone XIV: “Palestinesi costretti a lasciare la propria terra, condizioni inaccettabili”