Gaza Israele distrugge una moschea del XIII secolo

Tgcom24.mediaset.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bomba lanciata dall'esercito di Israele ha distrutto la moschea al Aybak nel quartiere di Al-Tuffah, a est di Gaza City. Il luogo du culto islamico era stato costruito dai mamelucchi nel XIII secolo e faceva parte del patrimonio artistico-culturale palestinese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza israele distrugge una moschea del xiii secolo

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Israele distrugge una moschea del XIII secolo

In questa notizia si parla di: gaza - israele

Gaza, se ora Israele distrugge anche una Chiesa cattolica

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"

Trump: «Gaza, da Israele ok a tregua di 60 giorni. Hamas accetti, altrimenti la situazione peggiorerà»

Guerra Israele, Gb-Francia-Germania: stop a catastrofe umanitaria a Gaza; Israele intensifica le operazioni militari nel nord e nel sud di Gaza; Gaza, Israele ferma gli aiuti umanitari per il no di Hamas al piano Witkoff e incassa l’appoggio Usa.

gaza israele distrugge moscheaIsraele ha commesso un genocidio, è l'esito del rapporto indipendente commissionato dall'Onu – mentre i carri armati invadono Gaza City - L'offensiva terrestre israeliana raggiunge Gaza City proprio nel giorno in cui una commissione d'inchiesta dell'Onu conferma che Israele ha commesso genocidio ... Riporta wired.it

gaza israele distrugge moscheaIsraele, attacco finale a Gaza City “Stiamo distruggendo i siti di Hamas”/ Migliaia di persone in fuga - E' scattata l'operazione finale di Israele a Gaza City, per liberare la città da Hamas: numerosi bombardamenti nella notte, tutti i dettagli ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Gaza Israele Distrugge Moschea