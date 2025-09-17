gaza israele distrugge una moschea del xiii secolo

Una bomba lanciata dall'esercito di Israele ha distrutto la moschea al Aybak nel quartiere di Al-Tuffah, a est di Gaza City. Il luogo du culto islamico era stato costruito dai mamelucchi nel XIII secolo e faceva parte del patrimonio artistico-culturale palestinese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

