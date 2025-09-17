Gaza il ministro di ultradestra Smotrich | Miniera d' oro immobiliare da spartire con gli Usa | Ue | dazi su Israele Ira di Netanyahu

Xml2.corriere.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie di mercoledì 17 settembre sul conflitto in Medio Oriente. Netanyahu: «Trump mi ha invitato alla Casa Bianca». L'Onu: è genocidio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

gaza il ministro di ultradestra smotrich miniera d oro immobiliare da spartire con gli usa 160ue dazi su israele ira di netanyahu

© Xml2.corriere.it - Gaza, il ministro di ultradestra Smotrich: "Miniera d'oro immobiliare da spartire con gli Usa" | Ue: dazi su Israele. Ira di Netanyahu

In questa notizia si parla di: gaza - ministro

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore

Israele, ministro degli Esteri Saar: dialogo con Ue su aiuti a Gaza

Brasile si unisce al Sudafrica contro il genocidio a Gaza, ministro Vieira: “Saremo insieme all’Onu nella causa ad Israele”

Il piano shock di Smotrich: “Se Hamas non cede, annettiamo Gaza”; L'ultradestra preme sul governo: appoggio in cambio di nuovi insediamenti; Il Regno Unito impone sanzioni contro due ministri estremisti del governo di Israele.

gaza ministro ultradestra smotrichBezalel Smotrich: "Gaza sarà una miniera d'oro immobiliare, avviati negoziati per dividerla con gli Usa" - Il ministro delle Finanze israeliano sul day after della guerra di Gaza e sulle soluzioni perché la ricostruzione "si paghi da sola" ... Si legge su huffingtonpost.it

gaza ministro ultradestra smotrichSMOTRICH: SPARTIREMO - Ora sarà davvero difficile per il governo Netanyahu sostenere che quella in corso a Gaza non sia, tra le altre cose, anche una vera e propria “guerra di conquista”. Lo riporta 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Ministro Ultradestra Smotrich