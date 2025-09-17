Le notizie di mercoledì 17 settembre sul conflitto in Medio Oriente. Netanyahu : «Trump mi ha invitato alla Casa Bianca». L'Onu: è genocidio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore

Israele, ministro degli Esteri Saar: dialogo con Ue su aiuti a Gaza

Brasile si unisce al Sudafrica contro il genocidio a Gaza, ministro Vieira: “Saremo insieme all’Onu nella causa ad Israele”

Quando un ministro alla Difesa urla su X "Gaza sta bruciando!"con un senso, immagino, pure di godimento (Israel Katz, ministro alla Difesa di Israele) significa che l'umanità non è tanto lontano dall'estinguersi. - X Vai su X

Tg1. . La notte di #Gaza City illuminata dalle esplosioni. L’assalto finale dell’esercito israeliano contro #Hamas è cominciato. "La città sta bruciando", dichiara il ministro della Difesa Katz, mentre il premier #Netanyahu dà le cifre dell’esodo in corso. Più di 350 - facebook.com Vai su Facebook

Il piano shock di Smotrich: “Se Hamas non cede, annettiamo Gaza”; L'ultradestra preme sul governo: appoggio in cambio di nuovi insediamenti; Il Regno Unito impone sanzioni contro due ministri estremisti del governo di Israele.

Bezalel Smotrich: "Gaza sarà una miniera d'oro immobiliare, avviati negoziati per dividerla con gli Usa" - Il ministro delle Finanze israeliano sul day after della guerra di Gaza e sulle soluzioni perché la ricostruzione "si paghi da sola" ... Si legge su huffingtonpost.it

SMOTRICH: SPARTIREMO - Ora sarà davvero difficile per il governo Netanyahu sostenere che quella in corso a Gaza non sia, tra le altre cose, anche una vera e propria “guerra di conquista”. Lo riporta 9colonne.it