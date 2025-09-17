In questa notizia si parla di: gaza - grido

Gaza, il grido dell’Ue contro la fame e la morte nella Striscia: “Israele rispetti le promesse”

“Un grande grido si è udito a Gaza, un lamento e pianto amaro. Rachele piange i suoi figli, e non vuole essere consolata per i suoi figli, perché non sono più”

“Il loro grido è la mia voce: poesie da Gaza”: serata speciale a Melpignano

Continua a crescere il corteo per Gaza e la Palestina. Sono almeno 2mila i manifestanti! Un solo grido: free Palestine e boycott Israele

"La voce di Hind Rajab", nel grido di una bimba tutto l'orrore di Gaza

Gaza, il grido di un padre: “Li sto perdendo, questa attesa si paga con il sangue”; Il grido di aiuto di Majed: «Meloni, fammi uscire da Gaza e tornare in Italia»; Dall’Umbria un grido di pace.

Padre Faltas: «Mai vista una cosa così. A Gaza City brucia tutto, è un inferno» - Francescano, è nato in Egitto sessantun anni fa e vive in Terra Santa, tra Israele e Palestina, da tre ...

Gaza, raid su chiesa cattolica: i morti sono tre, 11 i feriti tra cui padre Romanelli. Meloni: «Inaccettabili attacchi israeliani sui civili» - Il Patriarcato latino di Gerusalemme conferma che l'attacco alla chiesa cattolica della Sacra Famiglia a Gaza ha provocato tre morti e 10 ...