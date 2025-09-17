Gaza Idf | aperta seconda via di fuga

7.00 Le Idf hanno comunicato stamattina ai cittadini della Striscia di aver aperto una seconda via di evacuazione per chi vuole lasciare Gaza City, mentre le truppe israeliane avanzano nel capoluogo dell'enclave palestinese. La nuova via, nel Sud della Striscia, si aprirà a mezzogiorno, fino alla stessa ora di venerdì, ha annunciato il portavoce in lingua araba delle Idf. Fonti mediatiche di Gaza riferiscono intanto che nella notte sono continuati i raid nella Striscia e a Gaza City. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it