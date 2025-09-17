Gaza Idf | aperta seconda via di fuga
7.00 Le Idf hanno comunicato stamattina ai cittadini della Striscia di aver aperto una seconda via di evacuazione per chi vuole lasciare Gaza City, mentre le truppe israeliane avanzano nel capoluogo dell'enclave palestinese. La nuova via, nel Sud della Striscia, si aprirà a mezzogiorno, fino alla stessa ora di venerdì, ha annunciato il portavoce in lingua araba delle Idf. Fonti mediatiche di Gaza riferiscono intanto che nella notte sono continuati i raid nella Striscia e a Gaza City. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: gaza - aperta
Gaza, colpita la chiesa cattolica: ferito Padre Romanelli, aperta un’indagine dell’Idf
Gaza Ora-Ritratti Da Hossam a India Città Aperta
Idf, razzo proveniente dal sud di Gaza cade in zona aperta
Le opere donate da 100 artisti in mostra e all’asta, a sostegno dei fotoreporter a #Gaza: inaugurata ieri l’iniziativa a Massarosa (Lucca), aperta fino a domenica 14 settembre - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Tajani: Ferita aperta per comunità internazionale, sempre più inaccettabile - X Vai su X
Assalto finale a Gaza City, oltre 100 morti. Esodo dei civili tra le bombe - Israele annuncia una seconda via d'evacuazione dei cittadini da Gaza; Gaza City: iniziato nella notte l'attacco terrestre dell'IDF. Iniziata secondo i piani, l'attività offensiva si espanderà a seconda situazione sul campo; Gaza, Idf ordina l'evacuazione da Gaza City. Distrutto grattacielo per presenza di Hamas. La replica: Lì solo civili.
Idf: «Potente attacco a Gaza City, truppe entrate». Almeno 78 morti nella Striscia. Onu: è genocidio - Nelle ultime 24 ore, le truppe della 98/a Divisione hanno iniziato operazioni di terra nel centro di Gaza city. ilmessaggero.it scrive
Medio Oriente: Idf, potente attacco a Gaza city, le truppe sono entrate - "Stiamo lanciando un potente attacco contro la roccaforte di Hamas nella città di Gaza. Segnala ansa.it