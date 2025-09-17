Gaza flashmob del Pd davanti a Montecitorio | Fermiamo il massacro
Roma, 17 set. (askanews) - Flash mob del Pd e dei Giovani democratici davanti a Montecitorio, una delegazione dei parlamentari dem, insieme a rappresentanti del Pd di Roma e dei Giovani democratici, ha esposto uno striscione con la scritta "Fermiamo il massacro" e una bandiera della Palestina. "Chiunque abbia un senso di umanità non può rimanere a guardare, quando c'è un genocidio in corso come in questo caso", ha spiegato Laura Boldrini, parlando al megafono. "Siamo qui per dare una risposta. Abbiamo due colleghi sulla Global sumud flotilla. Gaza è sotto assedio illegale da parte di Israele. I governi dovrebbero rompere quell'assedio illegale e non lo fanno". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gaza - flashmob
Guerra Gaza, flashmob di Avs alla Camera, con lo striscione: "L'ipocrisia uccide più della fame" – Il video
Flashmob per Gaza in piazza a Oderzo: manifestanti identificati dai carabinieri
Flashmob per Gaza martedì 9 settembre al Circo Massimo
Oggi pomeriggio #isoladelliri #gaza #flashmob #ponte #cascata - facebook.com Vai su Facebook
FLASHMOB per Gaza: MOMENTO MASSIMO! Martedì 9 settembre 2025, ore 14:00 Circo Massimo – Roma (nell’ambito della Festa del Fatto) Unisciti a noi per dire BASTA. Un momento di coscienza collettiva, musica e resistenza. Con la partecipazione - X Vai su X
Gaza, Boldrini a flash mob Pd: Meloni vengo in Parlamento, non possiamo restare a guardare; Gaza, flashmob del Pd davanti a Montecitorio: Fermiamo il massacro; L'urlo per Gaza di Pd, M5s e Avs: 'In piazza l'altra Italia'.
Gaza, flashmob del Pd davanti a Montecitorio: "Fermiamo il massacro" - Flash mob del Pd e dei Giovani democratici davanti a Montecitorio, una delegazione dei parlamentari dem, insieme a rappresentanti del Pd di Roma e dei Giovani democratici, ... Si legge su libero.it
Le due facce del Pd su Gaza: Schlein e Zingretti condannano Israele, a Roma si astiene sulla bandiera palestinese - Una mozione del M5S viene bocciata tramite astensione, in maggioranza votano solo Pappatà insieme ai due consiglieri di Sce e Bonessio di Avs. Lo riporta romatoday.it