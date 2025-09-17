Gaza flash mob del Pd a Montecitorio | Fermiamo il massacro
Flash mob del Partito Democratico all’esterno di Montecitorio in solidarietà con il popolo palestinese. “ Fermiamo il massacro “, si legge sullo striscione esposto dai dem accanto a tanti cartelli in cui si denuncia il “genocidio” in corso nella Striscia di Gaza chiedendo sanzioni nei confronti del governo israeliano. “Abbiamo sentito l’esigenza di fare un’azione fuori dal Parlamento – spiega la deputata Pd Rachele Scarpa – perché vediamo che dal governo e in aula non si muove assolutamente nulla. Noi stiamo chiedendo con insistenza a Giorgia Meloni, proprio ora che l’esercito israeliano è entrato a Gaza e sta rendendo concreto lo scenario più terrificante, l’invasione di terra, di venire in aula a riferire non per riempirci delle solite frasi di circostanza, ma per spiegare all’Italia concretamente cosa intende fare per fermare Benjamin Netanyahu “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - flash
Napoli, flash-mob Free Assange per giornalisti uccisi a Gaza
Flash mob per Gaza, un migliaio di persone distese a terra sul Lungomare di Napoli
Corpi distesi in memoria delle vittime di Gaza: il flash mob a Napoli | Video
? ALCAMO: 19 SETTEMBRE PIAZZA CIULLO ORE 19.30 FLASH MOB PER GAZA - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza: le associazioni cattoliche in piazza per mantenere una luce accesa il 14 settembre a piazza del Popolo “Accendi una fiaccola per Gaza”: un flash mob, dopo la Messa delle 18:30, per «essere presenti, come popolo, a fianco di un altro popolo» - X Vai su X
Gaza, flash mob del Pd a Montecitorio: Fermiamo il massacro; Montecitorio, flash mob del Pd contro la guerra a Gaza: «Fermiamo il massacro»; Gaza, Boldrini a flash mob Pd: Meloni vengo in Parlamento, non possiamo restare a guardare.
Gaza, flashmob del Pd davanti a Montecitorio: "Fermiamo il massacro" - Flash mob del Pd e dei Giovani democratici davanti a Montecitorio, una delegazione dei parlamentari dem, insieme a rappresentanti del Pd di Roma e dei Giovani democratici, ... Lo riporta libero.it
Gaza, flash mob del Pd a Montecitorio: "Fermiamo il massacro" - (LaPresse) Flash mob del Partito Democratico all'esterno di Montecitorio in solidarietà con il popolo palestinese. Da stream24.ilsole24ore.com