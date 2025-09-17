Flash mob del Partito Democratico all’esterno di Montecitorio in solidarietà con il popolo palestinese. “ Fermiamo il massacro “, si legge sullo striscione esposto dai dem accanto a tanti cartelli in cui si denuncia il “genocidio” in corso nella Striscia di Gaza chiedendo sanzioni nei confronti del governo israeliano. “Abbiamo sentito l’esigenza di fare un’azione fuori dal Parlamento – spiega la deputata Pd Rachele Scarpa – perché vediamo che dal governo e in aula non si muove assolutamente nulla. Noi stiamo chiedendo con insistenza a Giorgia Meloni, proprio ora che l’esercito israeliano è entrato a Gaza e sta rendendo concreto lo scenario più terrificante, l’invasione di terra, di venire in aula a riferire non per riempirci delle solite frasi di circostanza, ma per spiegare all’Italia concretamente cosa intende fare per fermare Benjamin Netanyahu “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, flash mob del Pd a Montecitorio: "Fermiamo il massacro"