Gaza | Fico subito embargo per Israele fermare genocidio

L’ex presidente della Camera attacca il governo israeliano: “È in corso un genocidio, l’Italia e l’Europa impongano un embargo immediato”.. NAPOLI, 16 settembre – “ A Gaza muore l’umanità. I carri armati a Gaza City, l’invasione dopo i bombardamenti e le uccisioni. Con questa ennesima azione criminale il governo israeliano fa un ulteriore passo fuori dal diritto internazionale. Ciò che sta accadendo è drammatico: è in corso un genocidio, un massacro di bambini, donne, anziani. La risposta deve essere immediata, dura, perentoria. Italia e Europa blocchino ogni rapporto con Israele. Subito. Serve un embargo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it