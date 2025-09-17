Gaza Eurodeputato Squarta | Governo Meloni si batte per la pace e l' umanità La sinistra ha bombardo il Kossovo

Non ci sta l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Marco Squarta alle accuse sull'aggravamento della situazione bellica a Gaza a carico del Governo Meloni da parte di esponenti del Pd e della sinistra italiana.“Trovo sconcertante che la sinistra accusi Giorgia Meloni di avere le mani sporche di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

