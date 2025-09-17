Gaza Eurodeputato Squarta | Governo Meloni si batte per la pace e l' umanità La sinistra ha bombardo il Kossovo
Non ci sta l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Marco Squarta alle accuse sull'aggravamento della situazione bellica a Gaza a carico del Governo Meloni da parte di esponenti del Pd e della sinistra italiana."Trovo sconcertante che la sinistra accusi Giorgia Meloni di avere le mani sporche di.
In questa notizia si parla di: gaza - eurodeputato
LA UE VOTA SU GAZA, MA ANNACQUA IL TESTO PER ASSOLVERE ISRAELE. TIMIDO SÌ ALLO STATO DI PALESTINA: OK DA FI E PD «Il Fatto Quotidiano» 12 Sep 2025 Wanda Marra Israele non sta compiendo un genocidio, ma lo Stato di Palestina va ric
Intervista all'eurodeputata di Sinn Féin Lynn Boylan (@LNBDublin), dalla nave di monitoraggio legale Shireen, che accompagna la @gbsumudflotilla verso la Striscia di Gaza. Su @radiondadurto
Squarta (FdI), sconcertante la sinistra accusi Meloni per Gaza - Proprio loro che con Massimo D'Alema allora presidente del Consiglio, trascinarono l'Italia nei bombardamenti Nato sul Kosovo, una guerra senza mandato Onu che provocò vittime civili e distruzione, di ...
Gaza, il piano di Israele: assedio su più direttrici, un milione di sfollati e governo transitorio. «Operazione durerà 6 mesi» - Un assedio su più direttrici, che parta dalla città di Gaza fino a spingersi nei campi profughi al centro della Striscia di Gaza.