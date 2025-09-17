Gaza dal delirio atomico di Sánchez alle fughe in avanti di Francia e Gb | l’Italia è l’unica a parlare il linguaggio della ragione
La guerra che Israele conduce dal 7 ottobre 2023 contro Hamas – sproporzionata nelle conseguenze, inevitabile nelle premesse – ha frantumato gli equilibri della politica europea. L’attacco che ha minacciato l’esistenza stessa dello Stato ebraico ha imposto agli alleati di sempre una domanda cruciale: come difendere Israele senza negare il dramma dei civili di Gaza, come sostenere i palestinesi innocenti senza aprire la strada al terrorismo, come condannare Netanyahu senza scivolare nell’antisemitismo, come invocare la pace senza cancellare la verità sugli ostaggi e sulle responsabilità di Hamas? Una Spagna intollerante. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
