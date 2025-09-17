© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Commissione d'inchiesta Onu: "Genocidio in corso, bambini presi di mira e donne stuprate, subito sanzioni e stop armi ad Israele" - IL REPORT

In questa notizia si parla di: gaza - commissione

Ue complice di Israele, Corte di Giustizia processa Commissione e Consiglio per non aver impedito il genocidio a Gaza

Guerra, Squarta (Fd'I) in Commissione Ue: "Basta silenzio su Gaza: i raid israeliani portano distruzione e morte"

Guerra, Squarta (Fd'I) in Commissione Ue: "Basta silenzio su Gaza: i raid israeliani portano distruzione e morte"

Ecco perché la mia Commissione Onu ha stabilito che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza - X Vai su X

Buongiorno. Lo Stato di Israele ha commesso e sta perpetrando un genocidio a Gaza. Lo dice la Commissione d’inchiesta dell’ONU. Secondo il rapporto, sono stati compiuti quattro dei cinque atti previsti dalla Convenzione sul genocidio del 1948, con respon - facebook.com Vai su Facebook

La Commissione di inchiesta Onu: A Gaza in corso un genocidio; La commissione d’inchiesta Onu: «A Gaza Israele compie un genocidio».; Le Nazioni unite certificano: «A Gaza è in corso un genocidio».

La commissione d'inchiesta Onu: «A Gaza Israele compie un genocidio». Da chi è composta, e quali sono le prove? - Una commissione di inchiesta delle Nazioni Unite ha lavorato «per due anni» a un report di 72 pagine: la conclusione è che Israele abbia agito «con l'intento di distruggere i palestinesi» presenti sul ... msn.com scrive

Commissione d’inchiesta Onu accusa: “A Gaza è genocidio”. Israele replica: antisemiti - Secondo l'indagine gli atti nella Striscia soddisfano quattro dei cinque criteri ufficiali della Convenzione sul genocidio. Come scrive huffingtonpost.it