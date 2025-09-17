Gaza City sotto assedio | 400 mila persona in fuga

Martedì Israele ha iniziato la fase finale dell’occupazione di Gaza City, cioè l’invasione di terra della principale città della Striscia di Gaza. La zona Nord della città e quella Nord-est ieri sono state colpite da terra, dal mare e dell’aria. Secondo l’agenzia palestinese Wafa, i civili uccisi nelle ultime 24 ore sono almeno 101, di cui 86 nella parte settentrionale della Striscia e in particolare a Gaza. Il bilancio, tuttavia, è sottostimato dall’impossibilità di contare le vittime rimaste sotto le macerie. Nel presentare gli obiettivi dell’operazione, il premier Benjamin Netanyahu ha parlato di «sconfiggere il nemico ed evacuare la popolazione», senza alcun riferimento alla liberazione degli ostaggi israeliani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

