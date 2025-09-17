Gaza City | l’invasione è iniziata nell’anniversario di Sabra e Shatila

L’attacco di terra contro Gaza City è iniziato nell’anniversario del massacro di Sabra e Shatila (16-18 settembre 1982), quando le forze israeliane circondarono i due campi profughi palestinesi per permettere alle milizie cristiano-falangiste e a quelle filo-israeliane di farne strame. Tale coincidenza temporale non appare casuale, anche perché per gli ambiti cabalistici a cui afferisce tanta élite israeliana il simbolismo è fondamento e supporto indispensabile all’azione. Altra coincidenza, casuale stavolta ma significativa, il parallelo vertice dei rappresentanti dei Paesi arabi e islamici a Doha per confrontarsi sull’attacco israeliano contro la delegazione di Hamas in Qatar. 🔗 Leggi su It.insideover.com

