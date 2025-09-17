Gaza City | l’invasione è iniziata nell’anniversario di Sabra e Shatila
L’attacco di terra contro Gaza City è iniziato nell’anniversario del massacro di Sabra e Shatila (16-18 settembre 1982), quando le forze israeliane circondarono i due campi profughi palestinesi per permettere alle milizie cristiano-falangiste e a quelle filo-israeliane di farne strame. Tale coincidenza temporale non appare casuale, anche perché per gli ambiti cabalistici a cui afferisce tanta élite israeliana il simbolismo è fondamento e supporto indispensabile all’azione. Altra coincidenza, casuale stavolta ma significativa, il parallelo vertice dei rappresentanti dei Paesi arabi e islamici a Doha per confrontarsi sull’attacco israeliano contro la delegazione di Hamas in Qatar. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Via libera di Israele all'occupazione di Gaza city
Israele avvia l'invasione di Gaza City
'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City'
Gaza City nella morsa, alta tensione in Cisgiordania - L'esercito israeliano stringe la morsa attorno a Gaza City, in vista della massiccia offensiva che dovrebbe partire entro le prossime due settimane, mentre sale alle stelle la tensione in Cisgiordania ...
Gaza City accerchiata, Israele: "Nessuna tregua temporanea". Netanyahu convoca riunione di gabinetto nel pomeriggio - L'ufficio del primo ministro ha comunicato che la riunione di gabinetto di questa sera alle 18,30 (le 17,30 in Italia) convocato dal premier Benyamin Netanyahu si terrà alla Kirya, il ministero della ...