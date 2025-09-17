Gaza City in fiamme tank e raid israeliani senza sosta | circa 400mila persone in fuga
Colpi da terra, cielo e mare. Oltre cento morti nel solo primo giorni della nuova offensiva iniziata ieri. Preso il 40% della roccaforte di Hamas. E' l'ultimo aggiornamento dell'invasione di Israele su Gaza City, da dove migliaia di palestinesi fuggono verso sud. Nella giornata di oggi, le Idf apriranno una seconda via d'evacuazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
