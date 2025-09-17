Gaza City in fiamme tank e raid israeliani senza sosta | circa 400mila persone in fuga

Colpi da terra, cielo e mare. Oltre cento morti nel solo primo giorni della nuova offensiva iniziata ieri. Preso il 40% della roccaforte di Hamas. E' l'ultimo aggiornamento dell'invasione di Israele su Gaza City , da dove migliaia di palestinesi fuggono verso sud. Nella giornata di oggi, le Idf apriranno una seconda via d'evacuazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Con l'attacco a Gaza City da parte di Israele è raddoppiato il numero di palestinesi uccisi ogni giorno. Da 50 a oltre 100 civili uccisi. A Gaza c è oltre un milione di palestinesi sotto le bombe israeliane. - X Vai su X

Netanyahu ha lanciato l'offensiva finale su Gaza City, la più grande città della Striscia, dove abitava il 40 percento dei gazawi. Tra i motivi di questa accelerazione c'è sicuramente la spinta data dagli Stati Uniti, che vorrebbero un'operazione rapida che non sca - facebook.com Vai su Facebook

