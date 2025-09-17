Gaza City in fiamme tank e raid israeliani senza sosta | circa 400mila persone in fuga

Colpi da terra, cielo e mare. Oltre cento morti nel solo primo giorni della nuova offensiva iniziata ieri. Preso il 40% della roccaforte di Hamas. E' l'ultimo aggiornamento dell'invasione di Israele su Gaza City, da dove migliaia di palestinesi fuggono verso sud. Nella giornata di oggi, le Idf apriranno una seconda via d'evacuazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gaza city fiamme tankGaza in fiamme: la roccaforte di Hamas invasa da Idf. Circa 400mila persone in fuga. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza in fiamme: la roccaforte di Hamas invasa da Idf. Come scrive tg24.sky.it

gaza city fiamme tankIsraele invade Gaza City, assalto finale con bombardamenti, tank e droni - I carri armati israeliani sono entrati a Gaza City, con raid aerei e droni che hanno colpito decine di obiettivi. Segnala panorama.it

