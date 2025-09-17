Gaza city è sotto attacco centinaia di morti in poche a Palermo un corteo contro il genocidio

In seguito dall'inizio dell'invasione di terra di Gaza City , avvenuta nella notte di martedì, la rete solidale alla Palestina e la Comunità palestinese di Palermo chiamano la città a mobilitarsi in solidarietà alla popolazione palestinese e in vista dello sciopero generale del sindacalismo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: gaza - city

Via libera di Israele all'occupazione di Gaza city

Israele avvia l'invasione di Gaza City

'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City'

Dall'attacco a Gaza City alle inchieste a Milano, dall'addio a Robert Redford alla Champions League. Le notizie del giorno a Effetto notte. https://tinyurl.com/yve7kcec #Radio24 #Notizie #Gaza #ChampionsLeague #RobertRedford - X Vai su X

In risposta all'annuncio dell'invasione di Gaza city e agli attacchi di questa notte, anche stasera in migliaia scendono in piazza a Firenze e in tutte le città per urlare di orrore, indignazione, rabbia, dolore, resistenza, dignità. La mobilitazione si fa permanent - facebook.com Vai su Facebook

A Gaza reporter, fotografi e filmmakers sono sotto tiro; Gaza: uccisi 9 civili in un raid, tra le vittime anche una nota giornalista e il figlio; Israele dichiara lo “stato di guerra” e prepara l’operazione via terra contro Gaza.

Gaza City sotto assedio, oltre 400mila palestinesi in fuga tra bombe e macerie - Secondo fonti mediche locali, citate da Haaretz, almeno 35 persone sarebbero morte e oltre 40 risultano ferite negli attacchi aerei ... notizie.tiscali.it scrive

Catastrofe a Gaza City. Israele all'attacco, civili in fuga sotto le bombe - Donald Trump nega ogni responsabilità, ma secondo alcuni funzionari israeliani ascoltati da ... Scrive huffingtonpost.it