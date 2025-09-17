Gaza City continua assalto finale Idf via terra oltre 100 morti nelle ultime 24 ore palestinesi in fuga | Non ci sono più zone sicure moriremo - VIDEO

Civili costretti a fuggire tra le macerie, costi proibitivi per scappare e nessun luogo sicuro: a Gaza l’esodo continua mentre la comunità internazionale condanna, ma non fa nulla Continua l'assalto finale via terra di Gaza City per mano dell'Idf e la distruzione della città, che è sotto il c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza City, continua assalto finale Idf via terra, oltre 100 morti nelle ultime 24 ore, palestinesi in fuga: "Non ci sono più zone sicure, moriremo" - VIDEO

