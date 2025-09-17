Gaza Bruxelles sospende il sostegno bilaterale a Israele | Il Papa | Condizioni inaccettabili | Netanyahu | Chi ci condanna è ipocrita
In migliaia protestano davanti alla residenza del premier a Gerusalemme. L'Egitto: "Non tollereremo un secondo esodo forzato dei palestinesi".
A Bruxelles si riunisce il Consiglio Ue, nodi l’Ucraina e la situazione a Gaza
Bruxelles la linea è rinviare. Gaza e difesa, i leader prendono tempo
Bruxelles, tensioni polizia-manifestanti a protesta per Gaza – Video
UE sospende accordo commerciale con #Israele per violazioni diritti umani a #Gaza. 65mila morti civili, esercito Netanyahu avanza su capitale Striscia. Misura più dura Bruxelles contro governo israeliano
Partito Democratico Campania. Annunziata a von der Leyen, 'su Gaza troppo poco e troppo tardi' 'Uno show di autoumiliazione non necessario nè efficace' (ANSA) - BRUXELLES, 10 SET - "Uno show di autoumiliazione che non era necessario e neppure effi
Israele entra a Gaza City, per l’Onu “è genocidio”. Ue, domani le prime sanzioni economiche; Bruxelles fa una mossa timida sulle sanzioni a Israele. Adottarle è molto più complesso (di A. Mauro); La Commissione Ue sospende sostegno bilaterale a Israele: “Segnale chiaro per la pace”.
Gaza, la Ue propone misure contro Israele: «Dazi su 5,8 miliardi di merci e sanzioni contro due ministri» - La sospensione delle preferenze tariffarie colpirebbe il 37% delle esportazioni israeliane di beni verso l'Unione, in prevalenza prodotti agricoli.
Von der Leyen, 'sospendere parte di intesa con Israele' - "Ciò che sta accadendo a Gaza è inaccettabile.