Gaza brucia | sciopero e presidio a Bergamo venerdì 19 settembre

Bergamonews.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sciopero è nazionale: in Lombardia si tradurrà in 4 ore di astensione a fine turno in tutti i settori privati non sottoposti alla legge 14690, accompagnate da manifestazioni in tutte le province. A Bergamo è previsto un presidio alle 16 in Piazza Matteotti, che confluirà poi nel presidio quotidiano permanente in sostegno alla Global Sumud Flotilla, attivo da giorni nello stesso luogo. Nel corso del presidio permanente di venerdì sono previsti, tra gli altri momenti, la realizzazione di un’opera artistica insieme a Salvatore Falci e collegamenti con due persone a bordo della Flotilla, Dario Crippa (bergamasco) e l’eurodeputata Benedetta Scuderi (AVS). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

gaza brucia sciopero e presidio a bergamo venerd236 19 settembre

© Bergamonews.it - Gaza brucia: sciopero e presidio a Bergamo venerdì 19 settembre

In questa notizia si parla di: gaza - brucia

Gaza, Ceccantoni (Pubble): "Mentre il mondo brucia, noi siamo nelle mani di Giorgia che è diventata un meme e di Tajani con la Pimpa" - VIDEO

L’esercito israeliano entra a Gaza City, in corso l’operazione di terra. Il ministro Katz: “La città brucia, non torniamo indietro”

Invasione Gaza City, oltre 70 morti, Katz: “La città brucia, non torneremo indietro”, Trump minaccia Hamas: “Non usare ostaggi come scudi” - VIDEO

Gaza brucia: sciopero e presidio a Bergamo venerdì 19 settembre; Gaza brucia: sciopero e mobilitazione a Sondrio venerdì per fermare l’invasione; Scioperi, arte e manifestazioni per fermare il genocidio a Gaza.

gaza brucia sciopero presidioLa guerra a Gaza fa incrociare le braccia: nuovo sciopero generale il 22 settembre - Si fermano i lavoratori di trasporti, scuola, università e logistica in solidarietà del popolo palestinese. Come scrive bolognatoday.it

gaza brucia sciopero presidioIn piazza per Gaza: tensione al presidio trasformato in corteo tra spintoni e cariche della polizia - Poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa hanno cercato di bloccare il corteo in viale Majno: ne è nata una carica di alleggerimento con qualche ... Si legge su milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Brucia Sciopero Presidio