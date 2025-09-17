Gaza brucia | cosa sta accadendo nella Striscia

l'operazione di terra israeliana prosegue, ci sono già decine di morti e centinaia di migliaia di sfollati in fuga. Per l'ONU quello a Gaza è un genocidio ma Netanyahu prosegue mentre il mondo resta a guardare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gaza, Ceccantoni (Pubble): "Mentre il mondo brucia, noi siamo nelle mani di Giorgia che è diventata un meme e di Tajani con la Pimpa" - VIDEO

L’esercito israeliano entra a Gaza City, in corso l’operazione di terra. Il ministro Katz: “La città brucia, non torniamo indietro”

Invasione Gaza City, oltre 70 morti, Katz: “La città brucia, non torneremo indietro”, Trump minaccia Hamas: “Non usare ostaggi come scudi” - VIDEO

Esercito israeliano: Potente attacco, truppe entrate a Gaza City - Migliaia di israeliani hanno protestato stasera davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme; Israele, iniziata nella notte la massiccia offensiva su Gaza City. Popolazione in fuga verso sud; Gaza City sotto attacco di Israele. Netanyahu: «Trump mi ha invitato alla Casa Bianca. Il Qatar finanzia Hamas.

