Mentre l’esercito israeliano intensifica l’offensiva su Gaza City, l’Idf ha reso pubblica questa mattina l’apertura di una seconda via di evacuazione lungo Salah al-Din Street: il tratto sarà percorribile «dalle ore 12 di oggi fino alle ore 12 di venerdì», ha annunciato in arabo il portavoce militare Avichay Adraee sul suo account X. La misura, pensata per alleggerire la congestionata strada costiera Rashid, segue giorni di flussi ininterrotti di persone in fuga verso il sud della Striscia. A Gaza, in 400 mila in fuga. Secondo una nuova stima dell’esercito, circa 400.000 palestinesi hanno già abbandonato la metropoli; prima dell’avvio della preparazione dell’operazione “ Carri di Gedeone 2” si stimavano quasi un milione di residenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gaza brucia: 400mila sfollati in fuga, raid all’alba e Netanyahu stretto tra Trump e le famiglie degli ostaggi