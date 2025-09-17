Gaza arriva un altro sciopero generale | l' ha proclamato la Cgil
Un altro sciopero in arrivo. La Camera del lavoro di Genova ha proclamato otto ore di sciopero generale per la giornata di venerdì 19 settembre 2025. Una scelta in continuità conla mobilitazione lanciata a livello nazionale dalla Cgil: "Per Gaza e contro tutte le guerre". Una mobilitazione che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: gaza - arriva
Gaza Cola, arriva sugli scaffali dei supermercati Coop e scompaiono alcuni prodotti israeliani
La farina arriva a Gaza grazie alle tribù non affiliate ad Hamas
A Gaza dopo la mancanza di cibo e acqua arriva il caldo torrido: bimbi a rischio morte per sete
Israele non cercherà di fermare la Flotilla. Israele sta bombardando Gaza così intensamente che, con il tempo che ci stanno mettendo ad arrivare, quelli della Flotilla possano sbarcare e non trovare più niente e nessuno al loro arrivo. Solo macerie e brandelli - X Vai su X
Via dai supermercati i prodotti israeliani, arriva la Gaza Cola. Fondata nel 2023 da un gruppo di palestinesi, Gaza Cola sostiene progetti umanitari a Gaza. E già dalla fine di giugno ha preso il posto di prodotti israeliani sugli scaffali di Coop Alleanza 3.0, attiva - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, arriva un altro sciopero generale: l'ha proclamato la Cgil; Per Gaza: Cgil, 19 settembre 2025 scioperi e mobilitazioni in tutta Italia; Il 19 settembre sarà sciopero nazionale di 4 ore per Gaza.
La guerra a Gaza fa incrociare le braccia: nuovo sciopero generale il 22 settembre - Si fermano i lavoratori di trasporti, scuola, università e logistica in solidarietà del popolo palestinese. Da bolognatoday.it
Tutto quello che devi sapere sullo sciopero generale del 22 settembre per Gaza: settori coinvolti e fasce di garanzia - Metro, bus, treni, scuole e porti in solidarietà alla popolazione palestinese. Riporta greenme.it