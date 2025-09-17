© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, "almeno 106 morti negli attacchi di Israele" | Netanyahu: "Chi ci condanna è ipocrita" | In migliaia protestano davanti alla sua residenza a Gerusalemme

L'esercito israeliano: "Controlliamo il 40% di Gaza City". Katz: "Avanti fino alla sconfitta dei terroristi". L'Onu: "È genocidio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Gaza: colpite tende di sfollati, almeno 16 morti

Attacco di Israele su Gaza: 31 le vittime, almeno 10 erano in fila per gli aiuti umanitari

Nuova strage a Gaza, Israele uccide 51 palestinesi, almeno 14 colpiti vicino ai centri per gli aiuti

Media: "Almeno 106 persone morte negli attacchi di Israele a Gaza" #israele #guerra #gaza #qatar #doha #16settembre

"Almeno 62 uccisi nella Striscia, 52 a Gaza City". Lo riferisce al Jazeera citando fonti mediche

Esercito israeliano: Potente attacco, truppe entrate a Gaza City - Migliaia di israeliani hanno protestato stasera davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme; Gaza City brucia. Il mondo si ribella: «Fermatevi». Almeno 106 morti. Reazioni da Roma e Londra; Gaza in fiamme: almeno 106 palestinesi uccisi in attacchi israeliani mentre aumenta la fame.

Gaza City brucia. Il mondo si ribella: «Fermatevi». Almeno 106 morti. Reazioni da Roma e Londra - Dalla notte tra lunedì e martedì, la “capitale” della Striscia è sottoposta al fuoco ... ilgazzettino.it scrive

Al Jazeera, 91 morti a Gaza City su 106 uccisi in Striscia - Almeno 106 persone sono state uccise oggi nei raid israeliani a Gaza: lo riferiscono fonti mediche a Al Jazeera. Da ansa.it