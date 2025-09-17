Un weekend archiviato in fretta per le due squadre della capitale, visti i brutti risultati ottenuti, ed ora è focus totale sul caldissimo Lazio-Roma di domenica prossima ( arbitra Sozza ). Match fondamentale per la classifica ma soprattutto per il morale di entrambe, a rischio crollo in caso di sconfitta. Sfida nella sfida sarà quella tra Gasperini e Sarri, due totem della Serie A che si sono guadagnati il rispetto di tutto l’ambiente italiano e giunti ormai al 22° esimo confronto tra di loro. Il tutto parte addirittura 20 anni fa, quando i due si incontravano per la prima volta in Serie B, in un Crotone-Pescara 0-0 che sarà il preludio di tanti altri incroci in lidi sempre più alti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Gasperini sfida Sarri, sarà il 22° confronto: ma ora c’è il dominio di Roma in palio