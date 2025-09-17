Milano, 17 settembre 2025 – Gas Plus ha archiviato il primo semestre con ricavi in crescita di oltre il 30% a 86,7 milioni rispetto ai 65,7 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. In questo ambito, la vendita di Gas e di petrolio provenienti dai giacimenti del Gruppo ha determinato ricavi rispettivamente per 46,3 milioni (da 30,4 milioni) e per 2,8 milioni (da 3,4 milioni), mentre quella a clienti finali ricavi per 25,4 milioni (da 21,9 milioni). I costi operativi sono aumentati del 29% a 53,9 milioni. L’Ebitda ha registrato un significativo aumento e ha raggiunto i 32,8 milioni dai 23,9 milioni del 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gas Plus cresce: ricavi +30% e utile netto a 10,2 milioni nel primo semestre