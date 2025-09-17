Gas Plus cresce | ricavi +30% e utile netto a 10,2 milioni nel primo semestre
Milano, 17 settembre 2025 – Gas Plus ha archiviato il primo semestre con ricavi in crescita di oltre il 30% a 86,7 milioni rispetto ai 65,7 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. In questo ambito, la vendita di Gas e di petrolio provenienti dai giacimenti del Gruppo ha determinato ricavi rispettivamente per 46,3 milioni (da 30,4 milioni) e per 2,8 milioni (da 3,4 milioni), mentre quella a clienti finali ricavi per 25,4 milioni (da 21,9 milioni). I costi operativi sono aumentati del 29% a 53,9 milioni. L’Ebitda ha registrato un significativo aumento e ha raggiunto i 32,8 milioni dai 23,9 milioni del 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: plus - cresce
Cresce il numero dei nuovi poveri: "Oggi aiutiamo quaranta famiglie"
La Fotografia d’arte di “Immagini sul Lago”. Cresce l’apprezzamento per il progetto di promozione di cultura fotografica ideato da Il Lago Incantato e Il Vivaio delle Immagini
Occupazione ai raggi X, cresce (+6%) l’offerta delle aziende apuane. Boom nella ristorazione
Mamma Orsa Cuneo. . Con il vassoio girevole, sedersi e scendere dal seggiolone non è mai stato così facile! Maxi-Cosi Minla Plus offre massima flessibilità a tavola grazie a reclinazione, regolazione in altezza e vassoio che ruota con una mano. Cresce insie - facebook.com Vai su Facebook
Gas Plus cresce: ricavi +30% e utile netto a 10,2 milioni nel primo semestre; Gas Plus, utile quasi raddoppiato e crescita ricavi nei sei mesi; Gas Plus, in 7 anni ricavi raddoppiati. E nel ‘25 il giacimento Longanesi spinge la ripresa.
Gas Plus cresce: ricavi +30% e utile netto a 10,2 milioni nel primo semestre - Gas Plus ha archiviato il primo semestre con ricavi in crescita di oltre il 30% a 86,7 milioni rispetto ai 65,7 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso ... Segnala quotidiano.net
Gas Plus s’infiamma a Piazza Affari (+42%) tra nuovi giacimenti e mani forti sul titolo - Dalla quotazione, nel 2006, il titolo ha avuto un lento declino, intervallato solo da qualche breve fiammata. milanofinanza.it scrive