Garlasco sulle unghie di Chiara Poggi possibile presenza di materiale contaminato | perché e a chi apparterrebbe

Sulle unghie di Chiara Poggi potrebbe esserci materiale genetico da contaminazione. C'è l'ipotesi che durante l'autopsia sia stata utilizzata la stessa forbice sia per tagliare la garza su cui era stato trovato il DNA di Ignoto 3 che per tagliare le unghie della vittima del delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Garlasco, il mistero del dna sulle unghie di Chiara Poggi: due profili, un assassino e una verità che ancora sfugge

Delitto di Garlasco – Il test del Dna sulle unghie di Chiara Poggi. Nuovo round dell’incidente probatorio

Garlasco, la bomba sul dna sotto le unghie: cosa salta fuori

garlasco unghie chiara poggiGarlasco, esclusa l'ipotesi dei due killer: «Un solo assassino ha ucciso Chiara Poggi». Le analisi delle tracce di sangue - Depositata la Bpa (Bloodstain pattern analysis), l'analisi delle tracce ematiche chiesta dalla Procura di Pavia e affidata a un esperto del Ris di Cagliari per ricostruire la dinamica ... Si legge su leggo.it

garlasco unghie chiara poggiGarlasco, Sempio e la possibile corrispondenza del dna sulle unghie di Chiara Poggi: la reazione della madre - Perché il Dna di Andrea Sempio è compatibile con quello rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi? virgilio.it scrive

