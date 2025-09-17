Garlasco sulla scena del crimine un solo killer ma la Procura ha indagato Sempio per omicidio in concorso

Notizie.virgilio.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco c'era un solo assassino? Indiscrezioni e smentite sul lavoro della Procura, che ha contestato ad Andrea Sempio l'omicidio in concorso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco sulla scena del crimine un solo killer ma la procura ha indagato sempio per omicidio in concorso

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, sulla scena del crimine un solo killer ma la Procura ha indagato Sempio per omicidio in concorso

In questa notizia si parla di: garlasco - scena

“C’è stato un grave errore”. Garlasco, clamoroso colpo di scena: parla l’ex Ris Garofano

La verità nei rifiuti: nuovi indizi e colpi di scena sul delitto di Garlasco

“Quel giorno non era lì con loro”. Garlasco, dopo 18 anni altro colpo di scena sulle ore dell’omicidio

Omicidio di Garlasco, per la nuova consulenza super tecnologica c'è un solo killer; Delitto di Garlasco, l'analisi delle tracce di sangue del Ris: un solo killer in azione. La scena del crimine ricostruita in 3D, le anticipazioni. Il generale Garofano: Chiara aggredita da una persona che conosceva; Delitto di Garlasco, l’analisi del Ris sulle tracce di sangue: c’è un solo assassino. Per i pm Sempio non ha agito da solo.

garlasco scena crimine killerGarlasco, la perizia dei Ris di Cagliari: «Escluso un secondo killer di Poggi» - Un solo killer è entrato nella villetta di via Pascoli a Garlasco la mattina del 13 agosto 2007. Si legge su ilmessaggero.it

garlasco scena crimine killerDelitto di Garlasco, colpo di scena: svelato l’esito sull’ipotesi del secondo killer di Chiara Poggi - Garlasco, i risultati della perizia dei Ris sull'omicidio di Chiara Poggi: ecco le novità sulla pista del secondo killer. Segnala newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Scena Crimine Killer