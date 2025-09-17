La consulenza dei Ris di Cagliari, 300 pagine depositate in Procura a Pavia, ha escluso la presenza di un secondo killer nell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo l’analisi della Bloodstain Pattern Analysis, a colpire sarebbe stata una sola persona. Una conclusione che smentisce le ipotesi più recenti della Procura, che aveva indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, come possibile complice. Una ricostruzione diversa dal 2007. Gli specialisti hanno lavorato per settimane nella villetta di via Pascoli, ricostruendo la scena con droni e modelli 3D. Rispetto alla relazione firmata nel 2007 dall’allora comandante del Ris di Parma Luciano Garofano, oggi consulente della difesa Sempio, i nuovi esami hanno portato a esiti “diversi”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, la perizia dei Ris chiude la pista del secondo killer. E ora?