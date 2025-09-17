Garlasco il Ris deposita la consulenza in Procura | da relazione non emergerebbe il secondo omicida

Il comandante del Ris di Cagliari, Tenente Colonnello Andrea Berti, si è recato oggi in Procura a Pavia per depositare la consulenza chiesta dai pm nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi per ricostruire la scena e la dinamica del crimine. Al centro della consulenza c'è la 'bloodstain pattern analisys', la ricostruzione del delitto attraverso la lettura delle tracce di sangue repertate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Garlasco, la relazione Ris: nessun secondo aggressore durante delitto; Garlasco. Andrea Berti comandante dei Ris, deposita la perizia: una sola persona sulla scena del delitto; Garlasco, l'analisi sulle macchie di sangue: Una sola persona ha ucciso Chiara Poggi.

