Garlasco il Ris deposita la consulenza in Procura | da relazione non emergerebbe il secondo omicida
Il comandante del Ris di Cagliari, Tenente Colonnello Andrea Berti, si è recato oggi in Procura a Pavia per depositare la consulenza chiesta dai pm nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi per ricostruire la scena e la dinamica del crimine. Al centro della consulenza c'è la 'bloodstain pattern analisys', la ricostruzione del delitto attraverso la lettura delle tracce di sangue repertate. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: garlasco - deposita
+++Garlasco, depositata Bpa dal Ris di Cagliari: una sola persona sulla scena del crimine+++ Dalle prime indiscrezioni raccolte da Quarto Grado, nella consulenza tecnica per l’analisi della scena del crimine affidata dalla Procura di Pavia al Ris di Cagliari, n - facebook.com Vai su Facebook
#Garlasco, depositata la consulenza del #Ris è di 300 pagine: dopo la nuova analisi delle impronte di sangue, la tesi è quella dell'assassino solo. #andreasempio #albertostasi #chiarapoggi - X Vai su X
Garlasco, la relazione Ris: nessun secondo aggressore durante delitto; Garlasco. Andrea Berti comandante dei Ris, deposita la perizia: una sola persona sulla scena del delitto; Garlasco, l'analisi sulle macchie di sangue: Una sola persona ha ucciso Chiara Poggi.
Garlasco, il Ris deposita la consulenza in Procura: da relazione non emergerebbe il secondo omicida - Il comandante del Ris di Cagliari, Tenente Colonnello Andrea Berti , si è recato oggi in Procura a Pavia per depositare la consulenza chiesta dai pm nella ... Lo riporta msn.com
Garlasco, la perizia dei Ris esclude il secondo killer - Depositata la consulenza del Ris, ricostruita la scena del delitto in 3D. Riporta ansa.it