Garlasco cosa ci sarebbe sulle unghie di Chiara Esclusa la cerchia della famiglia

Il giallo di Garlasco continua a trascinarsi tra nuove perizie, vecchie analisi e ipotesi di contaminazioni che rischiano di riaprire ferite mai rimarginate. Serviranno ancora settimane di lavoro prima di arrivare a chiudere l’incidente probatorio disposto sul caso. Alla prossima udienza del 26 settembre, il Tribunale di Pavia chiederà una proroga: i periti incaricati dal gip non hanno ancora concluso la relazione che avrebbe dovuto essere pronta in vista dell’appuntamento già fissato per il 24 ottobre. Di conseguenza, l’intero calendario processuale subirà inevitabilmente uno slittamento. Il nodo centrale resta la rivalutazione dei risultati della perizia sulle unghie di Chiara Poggi, effettuata nel 2014 dal professore Francesco De Stefano durante il processo di Appello Bis ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

