Garlasco, abbiamo scherzato. Crolla il castello delle supposizioni.

Ci avevano promesso la svolta. La virata tanto attesa verso il secondo uomo non è arrivata. Non c'è. L'assassino numero due è un fantasma, una supposizione, una suggestione - come si ama dire oggi -, ma la realtà è meno fantasiosa. L'indagine bis sul delitto di Garlasco va a sbattere contro la Bpa, la quasi mitica e attesissima analisi delle tracce di sangue, che conferma il vecchio impianto. Chiara Poggi, se dobbiamo credere alle prime anticipazioni di agenzia, è stata uccisa da una persona sola. Insomma, il nuovo scenario che metteva dentro la villetta dei Poggi Andrea Sempio perde un pezzo fondamentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

