Gargano ucciso il nipote di un boss

11.42 Un 38enne è stato ucciso a Monte Sant' Angelo, nel Foggiano, con diversi colpi di fucile. L'uomo lavorava nel forno di famiglia e aveva piccoli precedenti di polizia. Era nipote di un boss locale, ucciso nel 2019, ma lui non risultava coinvolto nella criminalità organizzata Il cadavere dell'uomo era nella sua auto, in una località impervia poco fuori dal comune garganico. Il delitto è stato scoperto dopo l'allarme dei familiari perché l'uomo non era rincasato. Indagano i Carabinieri, ma non è escluso il passaggio all'Antimafia barese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it