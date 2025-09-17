Gara podistica X Correre la Storia | varato il dispositivo del traffico

Anteprima24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 20 settembre, a partire dalle ore 17:00 fino all’avvenuta conclusione dell’edizione 2025 della gara podistica notturna “X Correre la Storia – Elite Race sul circuito dei 4 Imperatori”, le seguenti strade del centro storico saranno gradualmente oggetto di interdizione al transito e alla sosta, anche per residenti ed autorizzati per motivi non legati all’evento, con esecuzione rimozione coatta qualora necessario: – via Orbilio Pupillo – piazza Roma – corso Garibaldi – via Tenente Capitano Rampone e via Annunziata (limitatamente al tratto dall’incrocio con via Rampa Annunziata – via Tenente Pellegrini fino all’incrocio con via Rummo – via Tenente Capitano Rampone). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

gara podistica x correre la storia varato il dispositivo del traffico

© Anteprima24.it - Gara podistica “X Correre la Storia”: varato il dispositivo del traffico

In questa notizia si parla di: gara - podistica

Si sente male dopo la gara podistica: è gravissimo in ospedale

Mattia Sella termina la gara podistica, si accascia e muore: tragedia in provincia di Vicenza

120 partecipanti alla gara podistica “Dalla Madonnina alla Madonnina” a Casalbordino, la soddisfazione degli organizzatori

Benevento, varato il piano traffico per la gara podistica ‘X Correre la Storia’; Tutto pronto per la 1ª Stravalmaggiore, la gara podistica nel cuore di Castelluccio Valmaggiore; Le gare da correre nel lungo weekend del 2 giugno.

Gara podistica. Sport, natura e solidarietà - Domenica 30 marzo a Rosia si terrà "Corri nella Val di Merse", manifestazione podistica di 13 km organizzata dall’Asd Volte Basse. lanazione.it scrive

Arriva al traguardo in gara podistica e muore per un malore - Arriva al traguardo della gara podistica "CorrinConca" di Thiene (Vicenza), e muore colpito da malore improvviso. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Gara Podistica X Correre