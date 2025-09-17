Gara podistica X Correre la Storia | varato il dispositivo del traffico
Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 20 settembre, a partire dalle ore 17:00 fino all’avvenuta conclusione dell’edizione 2025 della gara podistica notturna “X Correre la Storia – Elite Race sul circuito dei 4 Imperatori”, le seguenti strade del centro storico saranno gradualmente oggetto di interdizione al transito e alla sosta, anche per residenti ed autorizzati per motivi non legati all’evento, con esecuzione rimozione coatta qualora necessario: – via Orbilio Pupillo – piazza Roma – corso Garibaldi – via Tenente Capitano Rampone e via Annunziata (limitatamente al tratto dall’incrocio con via Rampa Annunziata – via Tenente Pellegrini fino all’incrocio con via Rummo – via Tenente Capitano Rampone). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
