gandalf si vede davvero solo una volta nella trilogia di peter jackson del signore degli anelli

la vera identità di gandalf: il ruolo di olórin. Il personaggio di Gandalf rappresenta uno dei protagonisti più iconici della saga de Il Signore degli Anelli. Sebbene la sua presenza nei film sia principalmente quella di un mago saggio e potente, la sua vera natura e identità vanno oltre l'aspetto che si mostra al pubblico. La figura di Gandalf, infatti, cela un'origine molto più profonda e spirituale. il vero nome e le origini di gandalf. Nel contesto delle opere di J.R.R. Tolkien, Gandalf non è il suo nome originale. La sua vera identità è Olórin, un Maiar inviato in Middle-earth durante il Terzo Mondo per contrastare la minaccia di Sauron.

