Galliani e il Milan | Nessun ritorno resto solo un tifoso E su Modric VIDEO

Agi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "Nessun ritorno, resto soltanto un  tifoso del Milan ". Così  Adriano Galliani, in esclusiva all' AGI, ha commentato le voci sul suo possibile rientro in rossonero dopo la sua presenza a  San Siro. Anni lontano dal Milan. "Con  Berlusconi  abbiamo venduto il  Milan  nel 2017, sono passati otto anni. Io, compatibilmente con le partite del  Monza, ho sempre continuato a vedere il  Milan ", ha precisato l'ex  amministratore delegato rossonero.     Modri? come Pirlo. Galliani  ha poi speso parole di ammirazione per  Luka Modri?: "È un  fuoriclasse, domenica ero seduto vicino al nostro  ct Gattuso  e ad altri ex nostri giocatori rossoneri ed ho detto loro che è un professore alla  Pirlo, uno di quei giocatori che valgono da soli il prezzo del biglietto", ha concluso. 🔗 Leggi su Agi.it

In questa notizia si parla di: galliani - milan

