Galliani e il Milan | Nessun ritorno resto solo un tifoso E su Modric VIDEO
AGI - "Nessun ritorno, resto soltanto un tifoso del Milan ". Così Adriano Galliani, in esclusiva all' AGI, ha commentato le voci sul suo possibile rientro in rossonero dopo la sua presenza a San Siro. Anni lontano dal Milan. "Con Berlusconi abbiamo venduto il Milan nel 2017, sono passati otto anni. Io, compatibilmente con le partite del Monza, ho sempre continuato a vedere il Milan ", ha precisato l'ex amministratore delegato rossonero. Modri? come Pirlo. Galliani ha poi speso parole di ammirazione per Luka Modri?: "È un fuoriclasse, domenica ero seduto vicino al nostro ct Gattuso e ad altri ex nostri giocatori rossoneri ed ho detto loro che è un professore alla Pirlo, uno di quei giocatori che valgono da soli il prezzo del biglietto", ha concluso. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: galliani - milan
Galliani e la passione per Lautaro: “Come Pippo Inzaghi. Due grandi colpi del Milan” | ESCLUSIVO
Galliani su Braida: “Lui vedeva i giocatori da Milan. Ecco il retroscena su Shevchenko”
Galliani tra Monza e Milan: “Tare e Allegri coppia giusta, non hanno bisogno di me”
Le ultime sul ritorno di Adriano Galliani al Milan. Verona-Giovane, il lungo corteggiamento di Sean Sogliano: anche Fiorentina e Parma avevano chiesto informazioni su di lui. Tutte le novità su youtube. - X Vai su X
Galliani Milan I tifosi invocano il ritorno - facebook.com Vai su Facebook
Milan, news sul ritorno di Galliani: qualcosa è cambiato, i dettagli; Serie B: premio a Galliani per 50 anni di calcio; Il ritorno di Galliani al Milan non è imminente: svelato il motivo e il ruolo che ricoprirà in rossonero.
Milan, Galliani spegne i sogni dei tifosi: “Nessun ritorno”. Su Modric - Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, ha escluso un ritorno al Milan in veste dirigenziale o come advisor ... Secondo msn.com
Milan, può esserci un clamoroso ritorno di fiamma in dirigenza: i dettagli - Ritorno di fiamma in casa rossonera, potrebbe esserci un cambiamento ai vertici della dirigenza: le ultime. Da spaziomilan.it