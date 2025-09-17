Galliani e il Milan | Nessun ritorno resto solo un tifoso E su Modric VIDEO

AGI - "Nessun ritorno, resto soltanto un tifoso del Milan ". Così Adriano Galliani, in esclusiva all' AGI, ha commentato le voci sul suo possibile rientro in rossonero dopo la sua presenza a San Siro. Anni lontano dal Milan. "Con Berlusconi abbiamo venduto il Milan nel 2017, sono passati otto anni. Io, compatibilmente con le partite del Monza, ho sempre continuato a vedere il Milan ", ha precisato l'ex amministratore delegato rossonero. Modri? come Pirlo. Galliani ha poi speso parole di ammirazione per Luka Modri?: "È un fuoriclasse, domenica ero seduto vicino al nostro ct Gattuso e ad altri ex nostri giocatori rossoneri ed ho detto loro che è un professore alla Pirlo, uno di quei giocatori che valgono da soli il prezzo del biglietto", ha concluso. 🔗 Leggi su Agi.it

