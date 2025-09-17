Gaetano trent’anni e il coraggio di riaprire un’edicola storica a San Giovanni

Non solo un’edicola ma un hub culturale, spazio espositivo e libreria di quartiere. Si prepara ad alzare le saracinesche Santedicola, il progetto di Gaetano Orefice, che mira a riqualificare il chiosco di piazza Imola, chiuso da quattro anni.“Vivo qui vicino - racconta - quando passavo la vedevo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

