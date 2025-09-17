Gaetano trent’anni e il coraggio di riaprire un’edicola storica a San Giovanni
Non solo un’edicola ma un hub culturale, spazio espositivo e libreria di quartiere. Si prepara ad alzare le saracinesche Santedicola, il progetto di Gaetano Orefice, che mira a riqualificare il chiosco di piazza Imola, chiuso da quattro anni.“Vivo qui vicino - racconta - quando passavo la vedevo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: gaetano - trent
TRATTORIA AL PORTICO DA SARA E GAETANO VIA TRENTO N.74 NUVOLENTO BS LE ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE APPENA FATTE DAL NOSTRO CHEF Gaetano; Grande Chef, sempre il numero UNO PER INFO E PRENOTAZIONI 345/ 0898265 - facebook.com Vai su Facebook