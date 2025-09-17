Futurama il produttore parla della potenziale serie finale | Vogliamo concludere con emozioni vere
La serie animata di Futurama, tornata con la stagione 13 e già rinnovata per la 14, continua a interrogarsi su come salutare il proprio pubblico, bilanciando ironia fantascientifica e commozione sincera. Il produttore esecutivo David X. Cohen ha rivelato che Futurama sta già lavorando a un nuovo possibile finale di serie, il sesto della sua storia. Scrivere un addio credibile ai personaggi diventa ogni volta più complesso, ma anche più emozionante. Futurama e l'arte di finire Durante un'intervista concessa a ComicBook in occasione del debutto della nuova stagione, David X. Cohen ha sottolineato l'unicità della situazione: "È un problema piuttosto unico nella storia della televisione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: futurama - produttore
Dall'estero: Robert Redford, addio all’attore simbolo di Hollywood: Robert Redford è morto oggi all’età di 88 anni. Attore, regista e produttore, era considerato uno dei volti più riconoscibili del cinema americano dagli anni Sessanta in poi. http://www.fantascien - facebook.com Vai su Facebook
Futurama, il produttore parla della potenziale serie finale: Vogliamo concludere con emozioni vere.