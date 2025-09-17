La serie animata di Futurama, tornata con la stagione 13 e già rinnovata per la 14, continua a interrogarsi su come salutare il proprio pubblico, bilanciando ironia fantascientifica e commozione sincera. Il produttore esecutivo David X. Cohen ha rivelato che Futurama sta già lavorando a un nuovo possibile finale di serie, il sesto della sua storia. Scrivere un addio credibile ai personaggi diventa ogni volta più complesso, ma anche più emozionante. Futurama e l'arte di finire Durante un'intervista concessa a ComicBook in occasione del debutto della nuova stagione, David X. Cohen ha sottolineato l'unicità della situazione: "È un problema piuttosto unico nella storia della televisione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Futurama, il produttore parla della potenziale serie finale: "Vogliamo concludere con emozioni vere"