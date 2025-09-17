Furto con scasso alla Bloomest di Arzano la titolare accolta in Comune da sindaca e Giunta
Furto nella lavanderia Bloomest ad Arzano: Comune accelera su videosorveglianza e sicurezza urbana. ARZANO, 16 settembre – Tra sabato e domenica ignoti hanno fatto irruzione nella lavanderia Bloomest in via Sette Re ad Arzano, devastando l’attività e lasciando sgomenta la titolare, Antonia Lanzano, una giovane mamma di 26 anni. Il suo appello, accompagnato dalle immagini dello scasso, è stato diffuso anche sui social dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. «Mi trovo qui a segnalare l’ennesimo furto ad Arzano, nella lavanderia Bloomest – ha denunciato la donna -. Questa notte ho subito un furto devastante che ha distrutto il mio sogno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
