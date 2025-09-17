Furto con scasso alla Bloomest di Arzano la titolare accolta in Comune da sindaca e Giunta

Furto nella lavanderia Bloomest ad Arzano: Comune accelera su videosorveglianza e sicurezza urbana. ARZANO, 16 settembre – Tra sabato e domenica ignoti hanno fatto irruzione nella lavanderia Bloomest in via Sette Re ad Arzano, devastando l’attività e lasciando sgomenta la titolare, Antonia Lanzano, una giovane mamma di 26 anni. Il suo appello, accompagnato dalle immagini dello scasso, è stato diffuso anche sui social dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. «Mi trovo qui a segnalare l’ennesimo furto ad Arzano, nella lavanderia Bloomest – ha denunciato la donna -. Questa notte ho subito un furto devastante che ha distrutto il mio sogno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Furto con scasso in lavanderia ad Arzano, la giovane titolare ricevuta dal Comune; Campania, De Luca difende il suo modello: «Chi viene qui deve imparare, non insegnare»; Marano, fondi PNRR usati per ristrutturare alloggi già venduti. Il prefetto Cardellicchio. Inqualificabile vicenda sintomo del disastro amministrativo.

furto scasso bloomest arzanoFurto con scasso in lavanderia ad Arzano, la giovane titolare ricevuta dal Comune - Tra sabato e domenica ignoti hanno fatto irruzione nella lavanderia "Bloomest" in via Sette Re ad Arzano, devastando l’attività e lasciando sgomenta la titolare, Antonia Lanzano, una giovane mamma di ... Come scrive internapoli.it

