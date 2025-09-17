Furto all’Ipsia di Terni | i Carabinieri recuperano e restituiscono parte del materiale

Ingente furto due settimane fa all’istituto Ipsia ‘Sandro Pertini’ di Terni. Di notte degli ignoti sono entrati da una finestra, puntando al laboratorio tecnico, dove hanno rubato dodici mini laptop, due computer portatili e numerosi strumenti di attrezzatura tecnica come trapani, frullini e cavi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: furto - ipsia

Furto all’Ipsia di Terni: i Carabinieri recuperano e restituiscono parte del materiale

Terni, furto di biciclette in piazza della Repubblica: le telecamere riprendono due ragazzine all'opera - Una bicicletta nuova di zecca, l’altra un po’ più datata ma comunque utile per chi la utilizzava per muoversi in città. Lo riporta msn.com

Terni, ventenne albanese ruba 12 chili di rame alla scuola Cianferini e scappa in bici: arrestato - Ha tagliato la rete metallica di recinzione della scuola elementare “Cianferini” e poi si è messo a smontare tutte le grondaie di rame. Scrive ilmessaggero.it