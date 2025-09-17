Furto al ‘Lombardi’ di Airola | Non ci arrendiamo e poi un appello per la ricostruzione

Tempo di lettura: 2 minuti L’Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro Lombardi” di Airola comunica con profonda indignazione che nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2025 la sede centrale ha subito un efferato furto. Sono stati sottratti 99 dispositivi digitali, tra cui 24 ancora imballati e 18 custoditi in un armadio blindato. L’ammontare dei danni è stimato in circa 60.000 euro. Il furto ha colpito duramente la comunità scolastica, in particolare il laboratorio di informatica, che era stato rinnovato a giugno 2024 con l’acquisto di nuove unità fisse e portatili. Tra gli oggetti rubati figurano 29 computer client, 1 server e 37 notebook. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

