Furti nei bar e nelle scuole della città | ladro seriale arrestato dai carabinieri
É stato arrestato dai carabinieri il giovane di 27 anni ritenuto responsabile di una ventina di furti (di cui quattro solo tentati) commessi da marzo ad agosto ai danni di bar, attività commerciali, condomini e scuole della città. É successo a Verbania, dove il 27enne, verbanese, avrebbe commesso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: furti - scuole
Furti e danni nelle scuole: acciuffato il responsabile
Furti rame, scuole al buio. A rischio il via delle lezioni
Tutte le mappe per capire Monza e la Brianza: fatturati, stipendi, cemento, scuole, furti, prostituzione e droga
All’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica anche i temi della mobilità studentesca e della prevenzione dei furti ai danni delle scuole. - facebook.com Vai su Facebook
Scuole al buio per i furti di rame a Parabiago: intervento di ripristino previsto nei prossimi giorni - X Vai su X
Furti notturni nelle scuole: scarso bottino, danni ingenti - Carrara, 28 gennaio 2025 – Dopo i furti della banda del tombino ai danni degli esercizi commerciali, i malviventi hanno preso di mira le scuole. Riporta lanazione.it
Allerta furti, nel mirino finiscono anche le scuole - Ma è allarme anche per la "banda delle scuole" che sta imperversando da tempo in provincia sottraendo dalle aule informatiche tutti i nuovi strumenti ... Secondo ilmessaggero.it