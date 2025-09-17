Furti nei bar e nelle scuole della città | ladro seriale arrestato dai carabinieri

Novaratoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

É stato arrestato dai carabinieri il giovane di 27 anni ritenuto responsabile di una ventina di furti (di cui quattro solo tentati) commessi da marzo ad agosto ai danni di bar, attività commerciali, condomini e scuole della città. É successo a Verbania, dove il 27enne, verbanese, avrebbe commesso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: furti - scuole

