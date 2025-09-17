Furia Iacchetti a È Sempre Cartabianca | Stronz* ti prendo a pugni

A È Sempre Cartabianca esplode l’ira di Enzo Iacchetti contro Eyal Mizrahi, presidente della federazione “Amici di Israele”. I due, ospiti del programma condotto da Bianca Berlinguer, si rendono protagonisti di una delle sfuriate più accese in TV. Tutto nasce quando Mizrahi sostiene, piuttosto goffamente, che da parte di Israele “ non c’è nessuna voglia di ammazzare i palestinesi “. Ah no?! E come mai ne sono già morti 200mila quasi? Non dica ‘ste stronz*te tuona Iacchetti. “Lei non capisce quello che sta dicendo”, ribatte il medico e veterinario, smentendo da parte sua i numeri che vengono riportati anche dalla stampa poiché – sostiene – “ è probabile che sono morte intorno alle 50mila persone da parte palestinese, di cui quasi la metà sono terroristi di Hamas. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

