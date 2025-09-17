Furbetti del cartellino salta ancora l' udienza Il processo slitta al nuovo anno

Casertanews.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salta ancora l’udienza a carico di 22 dipendenti comunali di Aversa coinvolti in un’inchiesta della guardia di finanza, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, su alcuni episodi di assenteismo in Municipio.La notifica tardiva della fissazione dell’udienza a uno degli imputati, Michele Sabia, ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: furbetti - cartellino

Furbetti del cartellino di Canegrate: Enrico Cozzi farà i lavori socialmente utili a Inveruno, ma è bufera politica

"Timbravano il badge ma non lavoravano": licenziati due furbetti del cartellino della Reset

Furbetti del cartellino, salta ancora l'udienza. Il processo slitta al nuovo anno.

Processo Grillo Jr, salta udienza 1 settembre, in aula il 2 e 3 - Slittano ai prossimi 2 e 3 settembre le udienze per la sentenza di primo grado nel processo per violenza sessuale di gruppo che vede sul banco degli imputati a Tempio Pausania Ciro Grillo e tre suoi ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Furbetti Cartellino Salta Udienza