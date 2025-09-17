Fuori pericolo l’ambulante bergamasco accoltellato alla Fiera della Caccia | il cuore sfiorato per un millimetro
Non riesce ancora a parlare a causa di una doppia frattura alla mascella. Soprattutto, deve fare i conti con un polmone perforato l’ambulante di Osio Sotto accoltellato domenica scorsa tra le bancarelle della Fiera della Caccia a Gussago (Brescia). Pare che i fendenti non abbiamo raggiunto il cuore del 52enne per un solo millimetro. Insomma, è vivo per miracolo. Oggi (mercoledì 17 settembre) è stato convalidato l’arresto dell’ambulante milanese accusato di tentato omicidio. Il 32enne continua a sostenere di essersi difeso dal collega: la sua versione dei fatti, però, non è stata ritenuta per ora credibile dagli inquirenti ed è sempre agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
