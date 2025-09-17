Fuochi d’artificio in festa | Vincenzo Martarello 50 anni di magia

Standing ovations e sorrisi complici hanno avvolto Vincenzo Martarello durante una serata carica di emozioni a La Playa del Medio, al Lido di Pomposa. Il maestro dei giochi pirotecnici, originario di Arquà Polesine, ha ricevuto l’omaggio alla carriera che celebra mezzo secolo di invenzioni destinate a trasformare il cielo in palcoscenico. Il riconoscimento alla carriera . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

