Fuochi d’artificio in festa | Vincenzo Martarello 50 anni di magia
Standing ovations e sorrisi complici hanno avvolto Vincenzo Martarello durante una serata carica di emozioni a La Playa del Medio, al Lido di Pomposa. Il maestro dei giochi pirotecnici, originario di Arquà Polesine, ha ricevuto l’omaggio alla carriera che celebra mezzo secolo di invenzioni destinate a trasformare il cielo in palcoscenico. Il riconoscimento alla carriera . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
